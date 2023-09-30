"رقصة عفوية وأحضان" تجمع بين فيفي عبده ونانسي عجرم (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا وهي ترقص بطريقة عفوية مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"من حفلة النهاردة بمناسبة احتفالات ٦ أكتوبر في فندق الماسة مع القمر نانسي عجرم.. كنتي جميلة كالعادة وانبسطت جدا في الحفلة معاكي.. نورتي مصر وولعتي الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين وتحيا مصر".

وظهرت "نانسي" بالفيديو وهي تحتضن فيفي عبده بعد رؤيتها في قاعة الحفل، لتلتقط صور تذكارية معها ويتبادلان الرقص.

جاء ذلك على هامش حفل أحيته نانسي عجرم بفندق الماسة، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم طرحها أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "تيجي ننبسط" عبر قناتها على يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

فيما كانت آخر أعمال فيفي عبده، مشاركتها في بطولة مسلسل "شغل في العالي" الذي عُرض في أبريل 2022.