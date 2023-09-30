نقل مؤدي المهرجانات عنبة إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض مؤدي المهرجانات عنبة، لأزمة صحية طارئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

ونشر عنبة، صورة له على السرير بالمستشفى، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وحملت تعليقا: "أدعوا لعنبة بالشفاء".

وفي نوفمبر 2022 تعرض مصطفى عنبة، لإصابته بكسر في قدمه، وكتب وقتها عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شئ".

وأضاف في تعليق آخر: "الدكتور قالي شهر ونص عشان الكسر يلم، دعواتكم بالشفاء".

وفي مايو 2023 ، كشف عنبة، عن مروره بأزمة صحية، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله".

يذكر أن، "عنبة" شارك في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة يسرا ومايان السيد وعدد من الفنانين.