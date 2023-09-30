فن ومشاهير

نقل مؤدي المهرجانات عنبة إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض مؤدي المهرجانات عنبة، لأزمة صحية طارئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

ونشر عنبة، صورة له على السرير بالمستشفى، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وحملت تعليقا: "أدعوا لعنبة بالشفاء".

وفي نوفمبر 2022 تعرض مصطفى عنبة، لإصابته بكسر في قدمه، وكتب وقتها عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شئ".

وأضاف في تعليق آخر: "الدكتور قالي شهر ونص عشان الكسر يلم، دعواتكم بالشفاء".

وفي مايو 2023 ، كشف عنبة، عن مروره بأزمة صحية، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله".

يذكر أن، "عنبة" شارك في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة يسرا ومايان السيد وعدد من الفنانين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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