ملك زاهر توجه رسالة لـ مريم الجندي بعد خطوبتها.. والأخيرة ترد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر، رسالة لـ مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي ، بعد خطوبتها.

ونشرت ملك، صورا من حفل خطوبة مريم الجندي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أختي هي أجمل عروس على الإطلاق، قلبي ممتلئ جدًا، بارك الله فيكما وربنا يتمم لكما على خير ويحفظكم من العين".

وردت مريم على رسالة ملك زاهر، قائلة: "جميلتي ملوكا..بجد بموت فيكي.. شكرا لكونك أخت رائعة".

احتفلت ابنة محمود الجندي بخطوبتها على شادي وصفي عضو فريق ديسكو مصر، في حفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت "مريم" صور ومقاطع فيديوهات عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترقص مع خطيبها وسط سعادة المقربين منهما.

وكشفت "مريم" خلال الساعات القليلة الماضية عن احتفالها بخطوبتها رسميًا خلال تواجدهما بمدينة أسوان حيث قام بطلب يدها لأول مرة وسط سعادة غامرة من "مريم".

وأعادت "مريم" نشر مقطع فيديو من كواليس طلب يدها وعلق خطيبها، قائلًا: "النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم ده بـ 3 أسابيع، من مقابلات وتظبيط لليوم ده لحد الحمد لله اليوم ده جه من غير ما تحس أو تعرف رغم ناس كتير قوي وقعت بلسانها زي مزروعة مثلًا أو حد يناديها يقولها يا عروسة زي فاطمة مثلًا، قابلت أهلها كلهم وكل شخص وافق قبل ما أعمل ده هنا في مصر البروبوزل مش زي اللي بنشوفه في الأفلام".

واستكمل: "آخر يوم مريم متخيلة انها مسافرة أسوان مع المانچ حسين عشان هتصور حملة إعلانية على النت و متأكدة مليون في المئة إن أنا في السخنة مع أبويا وهبا الساعة ٨ الصبح لقتني على جزيرة في أسوان بحكيلها عنها من ساعة ما عرفتها مع الناس الجميلة اللي ساعدتني إني أعرف أعمل اليوم اللي عمرنا ما ننساه دا".

وأنهى تعليقه قائلًا: "أخر حاجة نفسي أكتبها من قلبي أن كل يوم بدعي إن ربنا يتمم على خير ويبعد عننا شر الناس وشر الحسد وشر الدنيا؛ ويبعد عننا كلنا مش أنا ومريم بس فقولوا آمين وأدعوا لأي حد بيحاول عشان الدنيا صعبة أوي لوحدها ووجودنا في حياة بعض بالخير ممكن يسهلها مهما كانت عاملة إزاي حتة دراما كدا من برنامج الصدمة".

يذكر أن، مريم الجندي شاركت مؤخرًا ببطولة مسلسل "بالطو" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وحقق المسلسل شهرة واسعة لها بعد عرضه.