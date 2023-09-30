شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان رئيس لجنة تحكيم "الأفلام الطويلة" لمهرجان الإسكندرية بدورته الـ 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الفنان السورى جمال سليمان، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وتضم اللجنة كلا من السيناريست عبد الرحيم كمال، الممثلة والمخرجة الألبانية فلونيا كوديللى، المنتج الأسباني خوانما باجو أولوا، مياليس جكتسوج.

يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط أما الفنانون المكرمون فهم متفاوتون في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوو موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد زكي، ويتتضمن الفعاليات عروض الأفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.

وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضاً العديد ، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الـ 39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.