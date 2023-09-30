جويل ماردينيان تؤكد وقوع خلاف بينها وبين زوجها.. وهذا ما قالته عن خيانته لها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان أخيراً عن وقوع خلاف عائلي بينها وبين زوجها أثناء تواجدهما برحلة عائلية، حيث نشرت صورة سوداء اللون وعلقت: "الحياة مجنونة، كيف يمكن لأفضل يوم أن يتحوّل إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن إنستغرام لوقت طويل جدًا، وأتمنّى لكم جميعًا أيامًا جميلة فقط"، وقامت بحذف جميع صورهما سوياً.



وبعد إزدياد الإشاعات حول قيامه بخيانتها، إضطرت جويل للتحدث عن الأمر، ونفته نفيا قاطعاً، مؤكدة أن ما حدث حينها كان خلافاً عادياً، ولم يصل الأمر إلى حد الخيانة أو الطلاق، وأضافت جويل أنها لا تقبل على نفسها العيش مع رجل خانها لا سيما أنها لا تعتمد عليه ماديًا، وليست ضعيفة الشخصية.