ميرنا وليد - بيروت - تحدث مشهور مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف عن صفات والشروط التي سيضعها على زوجته المستقبلية، وذلك بعد إعلانه توبته.

وكتب بدر خلف معدداً الصفات، وقال: "ابحث عن زوجة لإكمال نص ديني

شروطي:

- مهرك 300 ألف ريال سعودي

- بدوية بنت قبايل وحسب ونسب

- بيت وسيارة بإسمك

- نعيش في الرياض / الدوادمي

- تجيبين لي 10 بزران ومع كل بزر هدية 50 الف ريال

- كل سنة سفرة إلى سويسرا

- متحجبة وتقية وتخاف الله

- تتقبلين الماضي حقي ونعيش بسلام

- تحطين ماسكات".

وبعد اعلانه توبته امام متابعيه وبغيته العودة الى الحياة كرجل شارك بدر خلف مقطع فيديو جديد يتحدث فيه عن قوته ورجولته وظهر في الفيديو وهو يصرخ ويقوم بعدة حركات ويقول إنه "أرجل واحد في الدنيا" ثم يستعرض عضلاته وعلق خلف على الفيديو : “من اليوم بديت الجم ترقبوا العضلات والرجولة”.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه توبته.. بدر خلف يضع شروط تعجيزية على زوجته المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.