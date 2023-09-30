أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة لجمهوره ويشارك السقا بطولة "جولة أخيرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي مشاركة النجم أحمد السقا أحدث أعماله الدرامية هذا العام وهو مسلسل "جولة أخيرة" والمقرر عرضه على منصة "أمازون" خلال الفترة المقبلة.

ونشر "أشرف" صور من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو مع السقا وعلق قائلًأ: "انتظرونا قريبًا إن شاء الله مسلسل جولة أخيرة مع صاحبي الجدع جدًا".

ولاقى خبر المشاركة تهنئة ,وإعجاب متابعيه منهم الفنان علي ربيع، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنان مصطفي بسيط".

ونشر "السقا" صور من كواليس المسلسل خلال الساعات القليلة الماضية وظهر خلالها وهو يقوم بعدد من التدريبات البدنية الشاقة.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل جولة الأخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

يذكر ان مسلسل "جولة أخيرة" يعد التعاون الثاني بين السقا وأشرف عبد الباقي وذلك بعد تعاونهما من قبل بفيلم "على جنب يا اسطي" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وظهر "السقا" كضيف شرف بأحداث الفيلم.