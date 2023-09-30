“سمعني أغاني”.. نادر الأتات يحقق رقمًا قياسيًا في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت أغنية النجم اللبناني نادر الأتات الجديدة “سمعني أغاني” عتبة الـ3.7 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “سمعني أغاني” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، وقدّم من خلالها نادر الأتات ستايلاً موسيقيًا جديدًا من حيث اللحن والتوزيع.

أمّا فيديو كليب الأغنية فجاء بفكرة معاصرة من إخراج سعيد الماروق، حول سهرة شبابية صاخبة تتخلّلها العديد من المواقف الطريفة بين الأصدقاء، فيمرحون معاً ويرقصون ويغنون ويخلقون ذكريات ممتعة سوياً.

وكان جمهور نادر الأتات قد استقبل صدور الأغنية بتفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تصدّر هاشتاغ “سمعني_أغاني” الترند في لبنان والسعودية والكويت والإمارات والأردن وعدد من البلدان العربية.