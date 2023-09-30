هند صبري تخطف الأنظار باللون الأزرق وتثير الجدل بهذه العبارة !

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية المصرية هند صبري صور جديدة لها عبر حسابها وظهرت هند بإطلاله جذابة مرتدية سوت باللون الأزرق المشجر، ووضعت ميك اب خفيف أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً وراء كتفيها فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت على الصورة بعبارة لمحمود درويش كاتبة :" "لو عرفت أشجار الزيتون الأيدي التي غرستها لصار زيتها دموعاً."

وينتظر متابعي ومحبي مسلسل "عايزة أتجوز"، بطولة الفنانة هند صبري، الجزء الثاني من المسلسل، والذي سيكون بعنوان "البحث عن علا 2"، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره في شهر تشرين الثاني .

مسلسل "البحث عن علا"، بطولة الممثلة هند صبري والفنانة سوسن بدر، الفنان هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وانضم إلى العمل نجوم آخرين لم يكونوا في الجزء الأول وهم الفنان باسل خياط، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

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