ميرنا وليد - بيروت - شوهدت الفنانة العالمية سيلينا غوميز وعارضة الأزياء السابقة هايلي بيبر وهما يغادران نفس المطعم في فرنسا، مما أثار غضب المعجبين، لكن أولئك الذين يتوقعون موعد غداء غريب يجب أن يفكروا مرة أخرى، لأن ذلك لم يحدث.
ويقول مصدر مقرب من الموقف أنه لم يعلم أي منهما أن الآخر كان في المطعم في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم يعلمهما أحد بذلك أثناء تناولهما الطعام أيضًا.
لقد قيل أن هايلي وسيلينا كانا يجلسان أيضًا في طوابق مختلفة أثناء تناولهما وجبات الطعام، لذلك بالتأكيد لم يكن هناك أي تفاعل بينهما.
كما ولاحظ الناس أيضًا أنهما كانا في نفس الحفلة هذا الأسبوع، لكن قيل إنهما لم يصطدما ببعضهما البعض على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار فيديو لـ سيلينا غوميز وهايلي بيبر في المطعم نفسه.. إليكم حقيقة ما جرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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