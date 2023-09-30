ميرنا وليد - بيروت - أنهى فريق عمل مسلسل "لعينيكِ" تصوير كافة مشاهدهم، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

والمسلسل من كتابة المنتج والمؤلف اللبناني الراحل مروان نجار، وهو آخر كتاباته، قبل وفاته في شهر شباط/فبراير بداية العام الجاري.

مسلسل "لعينيكِ" من بطولة الممثلين مايكل كبابة، مايا داغر، عمر ميقاتي، نزيه يوسف، بريجيت عقيقي، رالف س. معتوق، كميل يوسف، رينيه غوش، سامي بو حمدان، سولانج تراك، بولين حداد، أسعد حداد، ميشال أضباشي، تأليف مروان نجار وإخراج ليليان بستاني.

بريجيت عقيقي هي ممثلة شابة و خريجة مسرح، ومسلسل "لعينيكِ" هو أول بطولة عمل درامي لها، وشاركت سابقا بعدة مسلسلات منها " هروب" ، "أنا" ، "قارئة الفنجان" و"50 ألف".

موقع "الفن" التقى بـ فريق عمل مسلسل "لعينيكِ" وراء كواليس تصوير آخر حلقات المسلسل الذي سيتم عرضه قريباً وقد أجرينا مقابلة مع الممثلة بريجيت عقيقي وتحدث فيها عن دورها في المسلسل وعن تحضيراتها للعمل وغيرها من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - بريجيت عقيقي تكشف أسرار دورها في مسلسل " لعينيكِ " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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