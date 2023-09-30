سبب وفاة نجل الفنان سامي العدل (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رشا سامي العدل، عن سبب وفاة شقيقها أحمد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 سبتمبر بشكل مفاجئ.

وقالت رشا العدل، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن شقيقها أحمد شعر بالتعب بشكل مفاجئ.

وأضافت: "تعب مرة واحدة، وعاني من مشكلة في القلب، وكان محتاج يتعمله صمام في القلب، وملحقناش نوديه أي مستشفى، ولكن أمر الله نفذ".

وأوضحت، أنه لم يتم تحديد موعدا لتشييع جنازة شقيقها أحمد سامي العدل حتى الآن.

وأعلنت الفنانة رشا سامي العدل، خبر الوفاة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

ويعد سامي العدل من مواليد مدينة المنصورة عام 1946، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينات من خلال فيلم (كلمة شرف) في عام 1972، وشارك منذ ذلك الوقت بالعمل في السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر عمله حتى مطلع الألفية الثالثة في السينما.

ومن أشهر أعماله: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات". وتركز أغلب نشاطه في السنوات الأخيرة في التليفزيون، ومن مسلسلاته: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".