مي العيدان تهاجم أنغام: "متشكرين على التريند اللي عملتيه بابنك عبدالرحمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هاجمت المذيعة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، المطربة الكبيرة أنغام، بعد حفلها الذي أقيم مساء أمس الجمعة 29 سبتمبر في الكويت.

ونشرت مي فيديو تظهر فيه أنغام على المسرح وتدعو نجلها عبدالرحمن نجل الموزع الكويتي فهد، للوقوف إلى جوارها لتقدمه للجمهور قائلة: "بقدملكم حتة من قلبي ومن قلوبكم، عبدالرحمن كان لازم يجي يزور بلده، شفتوا القمر الكويتي ده مبروك عليكم وعليا، نورت الكويت كلها، هتعلموه اللهجة لازم يتكلم كويتي دي مسئوليتكم، هسيبهولكم وانتم اتصرفوا معاه، فاضله شهرين وياخد الجنسية ويتم 18 سنة".

وعلقت مي "طب يا ست أنغام متشكرين على التريند اللي عملتيه بابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي؛ لإن الصراحة عمل ترند أكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك إن انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك، طبعا كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا".

وتابعت "أول مرة يدخل الكويت مع حضرتك النهارة لحسبة تجارية وسياسية بحتة، الولد عمره ١٧ سنة و١٠ شهور حيستلم قريبا الجنسية الكويتية خلال أيام ودي جنسية كاملة الدسم، جنسية تشر فلوس ومع تعويم الجنسية تحويل الدينار بقى جامد، ثانيا لو كان هامك الأمور الإنسانية كنت جيتي ربيتي الولد بالكويت بين أهله ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة والغترة والعقال، لإن الحفلة هي في بلده وبيته مش طالع بدلة".

واستكملت "وحكاية اعتبره احنا نعلمه الكويتي على يكبر يا حبيبتي التعليم بالصغر كالنقش على الحجر، عايزة بعد بقى ١٨ نعلمه اللي ما اتعلموش بصغره دي مسئولية الأم يا باشا أنا أمي مصر وأبويا دكتور كويتي، كانت تجبرنا نتكلم كويتي تقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفوا ولا جايبينه لا يعرف لا يتكلم كويتي ولا يعرض تاريخ الأرض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم، عشان يحافظهم عليها بالدم ولا بالجاهز أخذ الجنسية وكويتي واشلون يطلع لي قد إيه مكاسب وحقوق وهو قاعد بمصر طول السنة، وبيتكم مصر طبعا ماكنتش فاضية تعلميه كويتي وتاريخ بلده لان كنتي مشغولة بالجوازات أحمد عز وأحمد إبراهيم مع انك باللهجة الخليجية زي البربنط بس انت شكلك ماخذة الخليجي كلهجة سبوبة مش نظام بحبكم، كله شغل تقبضي وتخلعي على مصر".

جدير بالذكر أن تذاكر حفل أنغام في الكويت يوم الجمعة 29 سبتمبر نفدت سريعا، وهو ما دفع الجهة المنظمة للإعلان عن حفل جديد يُقام اليوم السبت 30 سبتمبر على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.