أنغام تطرب جمهور الكويت في "ليلة عمر" بـ 27 أغنية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

افتتحت المطربة أنغام، مهرجان ليلة عمر بحفل مميز أقيم مساء الجمعة في مركز الشيخ جابر الثقافي وسط حضور جماهيري حاشد استمتع معها على مدار 3 ساعات قدمت خلالهم ما يقارب ال27 أغنية تنقلت بين قديمها وجديدها وغنت باللهجة المصرية والخليجية التي تبرع فيها.

ورافق أنغام بالحفل، فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، تنقلت برشاقة بين العديد من الأغنيات من بينها بحبك وحشتيني وحالة خاصة و لا تهجى و هو نفس الشوق و لوحة باهتة و اساميك الكتيرة وأبطي علي و متيم في الهوا قلبي و نجوم الليل و عشان أراضيك وغيرهم الكثير.

وكانت اللقطة الأبرز خلال الحفل صعود نجلها عبدالرحمن للمسرح، حيث داعبت أنغام الجمهور وأشارت إلى أن نجلها سوف يحصل على الجنسية الكويتية بعد شهرين عندما يتم 18 عاما وقالت للجمهور " اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبدالرحمن ".

ولفتت أنغام، الأنظار بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل، وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء في مناسبات عدة.

ومن جانبه، أكد رئيس ليلة عمر المنتجة للمهرجان عبدالعزيز الزيدي، أن اختيار النجمة أنغام لافتتاح المهرجان لم يأت من فراغ وإنما لشعبيتها وتاريخها وحضورها المؤثر في المشهد الفني العربي مؤكدا أن المهرجان يزخر بالعديد من الحفلات المميزة التي تضم نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وثمنت "أنغام" تعاونها مع ليلة عمر وأعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي ولتصديها لاحياء حفلين على مدار يومين مؤكدة تنوع اختياراتها لإرضاء جميع الأذواق.