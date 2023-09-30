شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح يكشف عن القائمة القصيرة لمسابقة التأليف المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة لمسابقة "مصطفي سليم" للتأليف المسرحي بدورته الثامنة والتي تحمل عنوان "المسرح الشعري ".

المسابقة تشمل ثلاثة محاور: النصوص الطويلة ، النصوص القصيرة ، المونودراما ، وتقدم للمسابقة 50 نصًا مسرحيًا، وتم إرسال 35 نصًا للجنة، ورفض 15 وذلك إما لتكرار إرسال الطلب، أو لعدم استيفاء المستندات والشروط، وقد شارك بالمسابقة عدة دول عربية بجانب مصر وهي: الجزائر، العراق، الأردن، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، سوريا ".

ضمت القائمة القصيرة للنصوص الطويلة 16 نصًا مسرحيًا منها: "مسرح الحياة" للمؤلف بدر سعيد محمد، من مصر، و"الرعية" للمؤلف هاني قدري، من مصر، و"التلماخوسية" للمؤلف أحمد محمد حسن من مصر، ومن الكويت نص "هناك شيء ناقص" للمؤلف عبد الرازق علي طالب، ومن الأردن نص "أوراد الشوق" للمؤلف إياد هاني محمود .

أما القائمة القصيرة للنصوص القصيرة فقد ضمت 10 نصوص ومنها: من مصر نص "تيه سرمدي" للمؤلف هشام هديب حسن، و"وحدي علي خشبة المسرح (لوحدي)" للمؤلف محمد عبد الرؤوف، ونص "المطر الأبيض " للمؤلف محمد حسن خلف ، ومن العراق نص " غبار علي قصيدة إليوت " للمؤلف عباس حسيب لفتة، ومن الأردن نص "الليلة السابعة" للمؤلف سفيان توفيق محمود .

والقائمة القصيرة لنصوص المونودراما ضمت 9 نصوص ومنها: من مصر نص " مونودراما واحدة ونص " تأليف محمد جمعة عبد الفتاح ، ونص "عطر" للمؤلف محمد خميس سرور ، ومن العراق نص " سيرة بيانو " تأليف حسين نعمة حسين ، ومن الجزائر نص " صور لا أتذكرها " تأليف آمنة الحسين عمار ، ومن سوريا نص " انعكاس " تأليف اباء مصطفي الخطيب .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء