شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل: عبد الناصر بالنسبة لجيلي هو الأيقونة وزرع لدينا النزعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسن العدل خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن مشاركته بحرب أكتوبر: تم تجنيدي يوم 1 فبراير عام 72، أي قبل الحرب بما يقرب من العام والنصف، وجيلنا منذ الطفولة قد تربي ونشأ علي حب عبد الناصر، فعبد الناصر كان بمثابة الأيقونة لنا فكان وطني شريف، وعبد الناصر قد عزز فينا ما حدث بحرب أكتوبر وأنشأ لدينا النزعة الوطنية الشديدة.

وتابع العدل: عندما تم تجنيدي في 72 بدأت في تقديم أنشطة داخل المعسكر، وكان عبد المنعم رياض مع عبد الناصر يقوما بإعداد الجيش بعد النكسة، وكان عبد المنعم رياض قد اقترح علي عبد الناصر تجنيد كل المؤهلات العليا لأن هناك أسلحة حديثة لها دراسات هندسية تحتاج لتلك المؤهلات، وقد ذهبت لأحد الأسلحة، ودخلنا مركز تدريب لمدة ثلاثة أشهر وتدربنا علي السلاح في بني سويف.

وأضاف: أخذنا خلال التدريب طريقة توجيه صواريخ مضادة للدبابات وطول الصاروخ كان 80 سنتيمترًا ويتكون من جزئين منهم الرأس المدمرة عليها سلك ملفوف متصل بالجهاز الذي أمسكه بيدي وأتحكم فيه وكانت كفاءته مايقرب من ثلاثة كيلو، وكان أسماء الكتائب هي: فهد ونمر، وكونا كتيبة أخرى عبارة عن عربية مصفحة لها فتحات من الخلف وتشبه الدبابة.

وكانت قد استضافت الفنانة إسعاد يونس خلال برنامجها صاحبة السعادة الذي يذاع علي قناة DMC، عددًا من الفنانين الذين شاركوا بحرب أكتوبر ومنهم الفنان حسن العدل ، وأحمد فؤاد سليم ، ولطفي لبيب ، وسامي عبد الحليم .

واستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما حكي النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.