شكرا لقرائتكم خبر عن سارة حسن تدخل غيبوبة كاملة على مدار 3 أشهر.. والأطباء يعجزون عن علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الإعلامية دينا يحيى بالدعاء إلى زميلتها المذيعة سارة حسن بعد تعرضها لأزمة صحية منذ أشهر، وذلك عبر حسابها على موقع فيس بوك قالت فيها: "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهاردة يكون بقالها ٣ شهور فى غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ".

واستكملت: "للأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، محتاجة دعوات كتير مننا، ادعولها كتير النهاردة (الدعاء يرد القدر) وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم أمين".



دينا يحيى على فيس بوك تدعو للمذيعة سارة حسن

ولا تعد تلك المرة الأولى التى يتوجه فيها زملاء المذيعة سارة حسن بالدعاء لها، خاصة أنها تعانى من الإصابة بمرض السرطان منذ عامين، وفى بداية مرضها طالبت الإعلامية إيمان الحصرى جمهورها، بالدعاء لها، وقالت فى منشور عبر صفحتها بفيسبوك: "يا رب اشفيها يا رب، أرجوكم كل اللي يقدر يدعي من قلبه أو يبعتلها كلام حلو يشجعها.. سارة بتحارب مرض خبيث بشجاعة وإن شاء الله حبيبتي هتبقى زى الفل وأقوى من الأول وترجعى لأهلك وكل حبايبك، صدقينى لسه فى معجزات بتحصل".