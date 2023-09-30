بعد إنكاره لزوجته.. مي العيدان تنشر وثيقة زواج مايز البياع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة زواج، قالت إنها لزوجة الفنان اللبناني مايز البياع الذي أنكر زواجه بها.

وكتبت العيدان: “بعد إنكار الفنان اللبناني مايز البياع زواجه من ليندا زرقاء، ها هي تنشر عقد زواجهما”.

وأضافت ساخرةً: “بتحطوا نفسكم بمواقف بايخة”.

ولم تكشف الإعلامية الخليجية المزيد من تفاصيل الخبر الذي أوردته.

وكانت مواقع فنية قد تداولت في تموز (يوليو) الماضي فيديو غير واضح، ادّعى “اعتداء البياع على زوجته بالضرب”.

ورصد الفيديو امرأة في إحدى السهرات، وهي تبكي وتصرخ بصوت عالٍ في وجه رجل يشبه البيّاع، مؤكدةً أنه ضربها وحاول خنقها.

وقدّم مايز البياع خلال مسيرته الفنية العديد من الألبومات الغنائية، من أبرزها: “انت حياتي” و”كل الكلام” و”بكام الورد يا معلم” و”طيب جداً”.