شير متّهمة بخطف ابنها إيليا بلو ألمان.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم النجمة شير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور وثائق من المحكمة، اتهمت فيها المغنية بتدبير عملية اختطاف ابنها إيليا بلو ألمان.

وفي التفاصيل، تقول وثائق المحكمة، إنّ النجمة وظّفت 4 رجال لإخراج ابنها بالقوة من فندقه في نيويورك ليلة ذكرى زواجه من زوجته، لمنعه من التصالح معها.

وقد وردت هذه الادعاءات الصادمة في أوراق الطلاق التي قدّمتها ماري أنجيلا كينغ، زوجة ألمان السابقة (36 عاماً) في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

وتدّعي كينغ أنّها وألمان (47 عاماً) كانا ينزلان معاً في أحد فنادق مدينة نيويورك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، بعد أن طلبت شير منها مغادرة منزل عائلتهما.

وشرحت المغنية البريطانية، أنّ الرجال أخبروها أنّ والدة ألمان وظفتهم، مضيفةً: “حالياً، أنا لا أعرف ما هي حالة زوجي أو مكان تواجده. أنا قلقة للغاية”.

وأشارت كينغ، إلى أنّه في الأشهر التي سبقت عملية الاختطاف، طُلب منها عدم التواصل مع ألمان أثناء تواجده في “منشأة للعلاج”، من دون أن تذكر سبب تواجده هناك.

وأنهت ماري أنجيلا طلبها بالقول: “أتفهم الجهود التي تبذلها عائلته للتأكّد من أنّه بخير، فأنا أريد الأفضل لزوجي”.

يُشار إلى أنّ كينغ وألمان تزوجا في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وعلى الرغم من تقديم ألمان طلب طلاق في 2021، تزعم كينغ أنّهما كانا يعملان باتجاه المصالحة، خلال رحلتهما إلى نيويورك التي دامت 12 يوماً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.