جمهور تامر عاشور يطالبه بتوضيح الحقيقة زواجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم المطرب المصري تامر عاشور “الترند” في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بزواجه من مواطنته المذيعة نانسي نور، التي تظهر عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وعلى الرغمِ من الضجّة التي أثارها الخبر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة الناشطين له بتوضيح حقيقته، إلاّ أنّه تجاهل الردّ عليها، والحال نفسها بالنسبة لنور، التي لم تعلّق على الخبر نهائياً.

إشاعات الارتباط لاحقت المطرب المصري في الفترة الأخيرة أكثر من مرّة، حيث انتشرت أنباء تفيد بدخوله في علاقة غرامية جديدة مع فتاة لبنانية، وذلك بعدما صرّح في مقابلة تلفزيونية، بأنّه يعيش قصة حب جديدة، من دون أن يكشف عن تفاصيلها، ما ساهم في انتشار التكهنات والتخمينات حوله وحول فتاته الجديدة.

عاشور تزوج مرّتين، الأولى من سمر أبو شقة، والدة طفلته أيام، في العام 2017، وبعد شهر نشبت الخلافات بينهما وأعلنا انفصالهما، وبعد عام ظهرا معاً في حفل زفاف الفنانة شيماء سيف، ليكون إعلاناً غير رسمي بعودتهما، وعقب مرور أشهر على العودة استقبلا طفلتهما أيام.

في العام 2019 أعلن المطرب المصري عن خطبته من ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية دارين حلمي، على الرغم من أنّه لم ينفصل عن زوجته، وبعد أشهر قليلة أعلن فسخ خطبته، بعدما علمت حلمي بعدم انفصاله عن أم ابنته الوحيدة، وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت زوجته سمر أبو شقة، انفصالهما رسمياً، حيث تبيّن أنّه طوال هذه الفترة لم يقع الطلاق بينهما بصورة رسمية.

يُذكر أنّ عاشور طرح أخيراً أغنية بعنوان “عديت” من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وهي الثانية له خلال موسم الصيف، حيث اختار طريقة السينغل في طرح أغنياته الجديدة هذا العام.