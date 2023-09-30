بعد 27 عاماً.. القبض على قاتل مغني الراب توباك شاكور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وُجهت الجمعة إلى زعيم عصابة سابق تهمة قتل مغني الراب ‏الأميركي الشهير توباك شاكور في لاس فيغاس عام 2016، ‏ما قد يفتح الطريق أخيراً أمام كشف ملابسات هذه القضية ‏التي هزّت أوساط الهيب هوب قبل 27 سنة.‏

وأوضحت سلطات لاس فيغاس الواقعة في ولاية نيفادا في ‏مؤتمر صحافي أن شرطة المدينة أوقفت صباح الجمعة ‏الزعيم السابق لعصابة “ساوث سايد كومبتون كريبس” من ‏لوس أنجليس دواين “كيف دي” ديفيس. ووُجهت إلى ديفيس ‏تهمة القتل، على أن يُحدد موعد محاكمته قريباً‎.‎

وسبق لديفيس البالغ اليوم 60 عاماً أن اعترف قبل مدة طويلة ‏بأنه كان في سيارة الـ”كاديلاك” البيضاء التي أُطلقت منها ‏الرصاصات الأربع التي قتلت توباك عندما كان في الخامسة ‏والعشرين. لكنّه أكد في كتاب صدر عام 2019 أن العيارات ‏النارية أُطلقت من المقاعد الخلفية للسيارة بينما كان هو في ‏الجهة الأمامية‎.‎

وبموجب القانون الأميركي، لا يَحول هذا الدور غير المباشر ‏دون توجيه تهمة القتل إليه‎.‎

وشرح الملازم جيسون جوهانسون من شرطة لاس فيغاس أن ‏دواين ديفيس “كان العقل المدبر لهذه المجموعة من الأفراد ‏الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتولى تنسيق الخطة التي نُفذت”‏‎.‎

أما المدعي العام في مقاطعة كلارك ستيف وولفسون فأفاد بأن ‏‏”قانون نيفادا (…)، يتيح اتهام شخص بارتكاب جريمة سواء ‏أكان متورطاً فيها بشكل مباشر أو كان شريكاً”. ‏

خصومات بين العصابات‎ ‎

وشرحت الشرطة خلال المؤتمر الصحافي الخصومات بين ‏العصابات التي أدت إلى أحداث ليلة 7 أيلول (سبتمبر) 1996 ‏وإلى مقتل توباك شاكور بنتيجتها‎.‎

وفي الوقائع أن مغني الراب حضر في تلك الليلة في لاس ‏فيغاس مباراة ملاكمة لمايك تايسون، بصحبة مؤسس شركته ‏للإنتاج الموسيقي “ديث رو” شوغ نايت، المنتمي أيضاً إلى ‏عصابة “موب بيرو” في لوس أنجليس‎.‎

وحضر المباراة أيضاً عدد من أعضاء هذه العصابة التي ‏كانت غريمة “ساوث سايد كومبتون كريبس” بزعامة دواين ‏ديفيس‎.‎

بعد المباراة، اكتشف أعضاء “ديث رو” أن أورلاندو ‏أندرسون، نجل شقيقة دواين ديفيس، موجود في المباراة، ‏فأوسعوه ضرباً في ممرات القاعة التي كانت تقام فيها، وكان ‏شوغ نايت بين هؤلاء‎.‎

وأوضح الملازم جوهانسون أن دواين ديفيس بدأ بعد هذه ‏الحادثة “بوضع خطة للحصول على مسدس بغية الانتقام من ‏شوغ نايت وشاكور”، وهو الذي وفّر السلاح لِمَن كان في ‏المقاعد الخلفية للسيارة التي أطلقت منها النار على توباك‎.‎

وأوضحت السلطات أن هذا التسلسل الزمني للوقائع كان ‏معروفاً منذ مدة طويلة، ولكن لم تتوافر لدى الشرطة قبل اليوم ‏العناصر اللازمة للمقاضاة‎.‎

إلى الواجهة مجدداً

وأدّى نشر مذكرات ديفيس ومختلف المقابلات التي سبق أن ‏أجريت معه عام 2018 إلى حدوث انتعاش مذهل في التحقيق‎.‎

فزعيم العصابة السابق هو آخر شاهد على مقتل توباك لا يزال ‏على قيد الحياة. ومن خلال أحاديثه العلنية، “قدّم مجموعته ‏الخاصة من التصريحات التي تتطابق تماماً مع الأدلة” ‏المتوافرة لدى المحققين، بحسب جوهانسون‎.‎

ودفعت العناصر الجديدة الشرطة إلى تفتيش منزل زوجته في ‏نيفادا في حزيران (يونيو)، وهو التطور الذي أعاد القضية ‏إلى الواجهة‎.‎

وكان نجم الهيب هوب يُعدّ أبرز فناني ساحل الولايات المتحدة ‏الغربي وعرف مسيرة فنية حافلة رغم قِصرها‎.‎

وبيع 75 مليوناً من ألبومات توباك الذي كانت “كاليفورنيا” ‏و”تشاينجز” و”دير ماما” و”أول آيز أون مي” أبرز أغنياته‎.‎

وبعد ستة أشهر من مقتله، اغتيل منافسه على الساحل الشرقي ‏كريستوفر “ذي نوتوريوس بيغ” والاس‎.‎

ويربط كثر اغتيالهما بالتنافس بين شركتيهما للتسجيلات ‏الموسيقية “ديث رو” (ومقرها لوس أنجليس) و”باد بوي ‏إنترتينمنت” (نيويورك)‏‎.‎