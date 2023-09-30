نجمة شهيرة توفيت بسبب عمليات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - تم الإعلان عن سبب وفاة نجمة برنامج "Wild 'N Out" جاكي أوه المفاجئ عن عمر يناهز 32 عامًا.

وأكد ممثل عن مكتب الفحص الطبي في ميامي أن جاكي توفيت بسبب مضاعفات الجراحة التجميلية، ويأتي التحديث بعد أربعة أشهر من تأكيد خبر وفاتها.

في ذلك الوقت، قال متحدث باسم البرنامج في بيان: "نشعر بحزن عميق لوفاة جاكلين سميث، المعروفة إلى العالم بدور جاكي أوه، أحد أفراد عائلة "Wild 'N Out" الموهوبة الذي سيظل تأثيرها عزيزًا ومفتقدًا إلى الأبد".

وتابع المتحدث: "كانت جاكي أوه صديقة محبة وزميلًا محبوبةفي فريق "Wild 'N Out" طوال خمسة مواسم. والأهم من ذلك أنها كانت أمًا رائعة لثلاثة أطفال جميلين".

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