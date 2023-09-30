بالفيديو - موقف طريف يحرج محمد رمضان على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تداول مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان اثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، من إحدى حفلاته حيث تعرض لموقف طريف.
وظهر رمضان في الفيديو وهو يرقص وأثناء رفع قدمه في الهواء، فتفاجى بان حذائه بدأ يطير ، ليقع على الأرض ويلتقطه سريعا ثم يعود للغناء من جديد.
يذكر أن محمد رمضان يعرض له في هذه الأيام في دور العرض السينمائية فيلم "ع الزيرو".
وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول "حمزة" الملقب "بدراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.
فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.
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