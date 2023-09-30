وفاة الممثل محمد فريد بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي منذ لحظات الممثل المصري محمد فريد بعد صراع مع المرض، فقد كشفت ابنته ناهد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر حسابها.



وكتبت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وكشفت عن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين.