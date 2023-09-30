نجوم يشاركون في تشييع جثمان احمد سامي العدل

ميرنا وليد - بيروت - شُيّعت مساء اليوم جنازة الشاب الراحل أحمد سامي العدل، نجل الممثل الراحل سامي العدل، من مسجد الفاروق بالمعادي والذي توفي صباح اليوم، إثر إصابته بجلطة في الشريان الأورطي.



وحضر عدد كبير من الفنانين والممثلين وعائلة العدل صلاة الجنازة على الراحل أحمد سامي العدل، حيث ظهرت الممثلة ماجدة نور الدين والدة الشاب الراحل منهارة من البكاء أمام مسجد الفاروق بالمعادي تنتظر انتهاء الصلاة على فقيدها، لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.

وتواجد المخرج خالد يوسف ومجدي أبو عميرة ومريم أبو عوف وإيمان العاصي وأمير عيد وأمل رزق وحسن أبو الروس وطارق النهرى، والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة.

وحضر المنتج جمال العدل ومحمد العدل جنازة ابن شقيقهما أحمد سامي العدل بمسجد الفاروق بالمعادي، وانهارت ماجدة نور الدين والدة أحمد من البكاء على نجلها.

يذكر أن والده الممثل سامي العدل رحل عن عالمنا 10 تموز عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.