محمد رمضان برسالة لإبنه في عيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان المصري محمد رمضان التهنئة لإبنه علي بمناسبة عيد ميلاده، اذ نشر صورة برفقته على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق عليها بالقول: "كل سنة وانت طيب يا حبيب أبوك .

. زي النهاردة من عشر سنين ربنا رزقني ب الولد علي محمد رمضان ".

يذكر أن محمد رمضان يعرض له في هذه الأيام في دور العرض السينمائية فيلم "ع الزيرو".

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول "حمزة" الملقب "بدراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.