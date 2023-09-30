"مش قادر أصدق".. تامر حبيب ينعى المخرج أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى المؤلف تامر حبيب، المخرج الراحل أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بشكل مفاجئ.

ونشر حبيب، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع السلامة يا أنضف وأطيب وأطهر قلب.. قلبي واجعني، ومش قادر أصدق".

وأضاف تامر حبيب: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد و اياك نستعين . إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم . غير المغضوب عليهم . ولا الضالين".

وأعلنت الفنانة رشا سامي العدل، خبر وفاة شقيقها، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

جدير بالذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

ويعد سامي العدل من مواليد مدينة المنصورة عام 1946، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينات من خلال فيلم (كلمة شرف) في عام 1972، وشارك منذ ذلك الوقت بالعمل في السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر عمله حتى مطلع الألفية الثالثة في السينما.

ومن أشهر أعماله: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات". وتركز أغلب نشاطه في السنوات الأخيرة في التليفزيون، ومن مسلسلاته: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".