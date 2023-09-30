شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينعى محمد فريد وأحمد العدل: الموت علينا حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان صلاح عبد الله كل من الراحل محمد فريد ونجل سامى العدل اللذين وافتهما المنية اليوم، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: "الدوام للحق والموت علينا حق ولا حول ولا قوة إلا بالله أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير فناً وخلقًا محمد فريد والمخرج الشاب ابن الحبيب الغالي أحمد سامي العدل".

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعى الفنان القدير محمد فريد، مضيفين: "ببالغ الحزن والأسي؛ تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، وحتي الآن لم يكشف عن تفاصيل العزاء أو الجنازة.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية