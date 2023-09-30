شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان القدير محمد فريد بعد ظهر غدٍ من مسجد الحصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام صلاة الجنازة على الفنان القدير محمد فريد الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بأكتوبر، حسب تصريحات ابنته لـ"الخليج 365".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة.

وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلاً إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

وتابعت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية