شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد.. مولده على مسرح نجيب الريحانى واكتشفه الفنان عبد الله فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد فريد شغفه بالتمثيل فى سن صغيرة، خلال دراسته فى مدرسة بني سويف الثانوية، وكان مدرس اللغة الفرنسية الفنان عبد الله فرغلى، الذى شاهد محمد فريد فى بعض الحفلات، فطلبه ليشارك فى مسرحية بعنوان "30 يوم فى السجن" لنجيب الريحانى.

أسكن عبد الله فرغلى دور "مريم" للفنان محمد فريد، ذلك الدور الذى جسدته الفنانة فيكتوريا حبيقة فى مسرح نجيب الريحانى، وبالفعل ارتدى فريد ملابس الخادمة مريم وجسد دور امرأة فى تلك المسرحية.

ذكر الفنان محمد فريد في أحد لقاءاته عن كواليس أول عمل فني له، وقال: "خضتي الأولى من الكاميرا كانت في فيلم السقا مات.. عندما كنت أدرس في المعهد كان يُدرس لنا صلاح أبو سيف وطلب مني أن أذهب له استوديو الأهرام وقال لي ستقدم دور الرجل الذي يعمل في المسمط الخاص بتحية كاريوكا.. دي الخضة الأولى للكاميرا وأمام الفنانين والممثلين الكبار".

واستعان المخرج إسماعيل عبد الحافظ بالفنان محمد فريد فى أغلب أعماله لما يتمتع به من موهبة العزف على الآلات الموسيقية، مثل العود والناي والطبلة وغيرها، فرشحه لدور صبي العالمة "سماسم".

فى مسلسل الشهد والدموع لم يكن دور الفنان محمد فريد مكتوبا على الورق، ذلك الشاب البورسعيدى المهاجر من المدينة الباسلة بعد عام 1956، لكن إيمان الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة بموهبته أضاف تلك الشخصية للعمل.

من المواقف المضحكة التي رواها نمحمد فريد فى كواليس أعماله، حين كان يصور فيلم "حب فى الزنزانة" بطولة النجمين عادل إمام وسعاد حسنى، وكان يؤدى دور "زبال" فمر مأمور السجن فوجده يجمع القمامة فهم ليوبخه ويسأله عن سبب دخوله السجن، فتوقف التصوير وأخبره أنه ممثل وليس زبال فى الحقيقة.

وتقام صلاة الجنازة على الفنان القدير محمد فريد الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة؛ إذ عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.