ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد فتحي البوستر الرسمي لعمله المنتظر وهو فيلم يحمل إسم "5 محي الدين أبو العز" وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و حمس أحمد الجمهور للفيلم حيث علق بالقول : "ياااااارب وفقنا…. قريباً"، إلا أنه لم يكشف عن موعد الطرح.

وفي وقت سابق، أعلن الممثل المصري أحمد فتحي عن تعرضه للتنمر خلال الطفولة بسبب وزنه الزائد. وقال فتحي خلال حلوله ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" انه رغم التنمر هو يعشق هذه المرحلة من حياته. واضاف فتحي انه كان شقياً ولكنه كان يحزن من تنمر اصدقائه عليه لدرجة انه اختار في فترة ان يلعب على سطح المبنى الذي يقطن فيه لتفادي التنمر.

ووصف فتحي نفسه بأنه خجول ومنطوي بعد الشيء، وانه عند دخوله الجامعة كان ايضاً يعاني من تنمر زملائه بسبب زيادة وزنه.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- أحمد فتحي يطرح البوستر الرسمي لـ "5 محي الدين أبو العز" ويحمس الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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