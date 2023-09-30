بالصورة- من كواليس "عادل مش عادل"..أحمد الفيشاوي يشعل حماس الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلمه المنتظر "عادل مش عادل" بصورة عبر حسابه الخاص، حمس من خلالها الجمهور للفيلم حيث علق بالقول: "عادل مش عادل قريبآ في السينمات".

وفي وقت سابق، شارك الفيشاوي فيديو جمعه بزميلته الممثلة المصرية بدرية طلبة وظهرا وهما يشربان القهوة وذلك قبل ان يطلب منها أن تبارزه، : "تبارزيني يا بدرية" فوافقت هي وبدآ بالمبارزة بمراوح صغيرة فباغتها وطعنها، لتقول بدرية: "معدتي اتملت هوا." وعلق الفيشاوي على الفيديو وكتب : "أنا نفخت بدرية بالتصوير."

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الطريف مشيدين بالروح الجميلة الموجودة في كواليس التصوير لفيلمها الجديد "عادل مش عادل"، والذي انطلق تصويره قبل أيام قليلة ولم يعرف متى سيكون في صالات السينما في مصر والبلدان العربية.



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