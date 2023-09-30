بصورة تجمعهما..هند صبري تنعى أحمد سامي العدل

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة التونسية المصرية هند صبري الراحل أحمد سامي العدل، نجل الممثل الراحل سامي العدل، بصورة تجمعهما شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، علقت عليها بكلمات مؤثرة حيث قالت : "أحمد سامي العدل في ذمة الله .

.من أحلى و أنقى الأرواح الي شفتها .. كنت فرحانة لما شفتك يومها و قعدنا نتكلم عن والدك و الشبه الي بينكم .. وفاتك وجعتنا كلنا و عزاءنا انك مع الخال سامي في مكان أحسن .. إنا لله و إنا اليه راجعون ..خالص عزائي لوالدته ماجدة نور الدين و لأحبائنا آل العدل الغاليين .. ربنا يرحمه و يصبركم على فراق" .

