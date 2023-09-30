بفستان أسود ضيق..روان بن حسين تستعرض أنوثتها ورشاقة جسمها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة روان بن حسين عيون الجمهور بجمالها وأناقتها باخر ظهور لها من تركيا عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان باللون الأسود طويل وضيق مكشوف الكتفين ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيه مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، نشرت روان بن حسين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغاني إيرانية، مما عرضها للانتقادات من قبل بعض الاشخاص فردت هي على الهجوم متسائلة لماذا استفز هذا الفيديو عدد كبير من الناس؟

واشارت الى ان حبها للاغاني الايرانية لا علاقة له بأي قرار سياسية او علاقات وسؤون بين بلدان عربية وايرانية اذ انها فنانة وليست ديبلوماسية او سياسية وهي حرة في ان ترقص على هذه الاغنيات. وتفاعل الجمهور مع رد روان قد تشمل المؤيد والمعارض لما قامت به.

