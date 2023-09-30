بالصور- بخفة ظلها.. ملك أحمد زاهر تتألق بفستان أزرق رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية ملك أحمد زاهر على الجمهور بلوك رائع من خلالصور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت مرتديةً فستان ضيق طويل ذات أكمام طويلة مكشوف الاكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي وقت سابق، نشرت ملك مقاطع فيديو تلقي فيها التحية على الجمهور، وهي تشتكي من نفسها، وتعلن أنها لم تعد بحاجة إلى عقلها، وأنها مستغنية عنه، وهو يسبب لها التفكير الزائد والتوتر، وهي تريد بيعه بأقل سعر ممكن، اذ علقت قائلة :"شوفوله بيعة فورية"، مشيرة الى إن التفكير الزائد يسبب لها وجع قلب، وعلقت على مقطع آخر، قائلة :"اصلا العقل زينة مش مهم أوي يعني".

وأضافت مقطع آخر تتحدث فيه عن التفكير الذي يحصل معها وهي تشاهد مسلسل "The Good Doctor"، وأن عقلها أصبح سيئاً للغاية وغير صالح للإستعمال.