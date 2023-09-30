بعد 15 عامًا على وفاتها.. يوسف منصور يفجر مفاجأة عن سوزان تميم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان يوسف منصور ضيفًا على برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب عبر شبكة قنوات "الحياة".

وتطرق "منصور" خلال حديثه عن مرضه وابتعاده عن التمثيل وعلاقته بالوسط الفني إلى جانب عمله في مجال الإخراج لفترة، كما كشف عن العديد من المفاجآت .

وفجر "يوسف منصور" مفاجأة عن الفنانة الراحلة سوزان تميم قائلا أنه كانت البطلة الحقيقية لفيلمه "بدر" عام 2001 ولكنها اعتذرت عن العمل وسافرت إلى أن وقع الاختيار على إنجي عبدالله ملكة جمال مصر وقتها لبطولة الفيلم.

كما تحدث الفنان يوسف منصور عن ابتعاده عن التمثيل وإصابته ومعاناته لسنوات مع مرض السرطان وعمله في مجال الإخراج لتقديم مشاهد الأكشن بشكل مغاير عن ما كان يتم تقديمه وقتها وعن تعلمه الإخراج من خلال عدد من التجارب الفنية وأنه مارس المهنة ولم يدرسها.

يوسف منصور هو ممثل وبطل مصري في رياضة الكونج فو، ولد في القاهرة في عام 1966، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته وهو في التاسعة من عمره، وقرر دراسة علم النفس وتدرب على لعبة الكونج فو في الصين وأمريكا، ودخل المجال الفني بالصدفة حين قابل المخرج إبراهيم عفيفى وعرض عليه المشاركة للمرة الأولى من خلال فيلم "العجوز والبلطجى" عام 1989.

ونجح منصور بتقديم أفلام على الفنون القتالية وأبرزها فيلم "قبضة الهلالي" عام 1991، وفيلم "الشرس" عام 1992، مرورًا بفيلم "قط الصحراء" عام 1995.

ورحلت المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008.