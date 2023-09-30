أحمد سعد وروبي يحييان حفلا ضخما في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 18 أكتوبر المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - يحيي النجم أحمد سعد، والنجمة روبي، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي سعد وروبي مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغني روبي "ليه بيداري، نمت ننة، حتة تانية، قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يتغنى سعد وروبي"يا ليالي" التي تعد أول عمل غنائي يجمع بينهما، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصر، والتي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تعد النجمة روبي من أهم النجمات على الساحة الغنائية ودائمة التواجد والحضور وهي الأكثر طلبا في الحفلات داخل مصر وخارجها.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا عدد كبير من الحفلات الهامة منها حفل غنائي للنجم البناني وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان في حفل فني كبير، ونجم الجيل تامر حسني فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامي، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة.

وحقق أحمد سعد نجاحا باهرا في جميع أغانيه التي يطرحها وتحقق انتشاراً واسعاً وتخطف الترند من أول لحظة، وآخرها طرح أحدث أغنياته "يا ليالي" التي تشاركه فيها الغناء النجمة روبي، وتصدرت الترند رقم 1 في مصر وفي جميع الدول العربية و8 على مستوى العالم، وتم تصوير أغنية يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي، بطريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع إسماعيل نصرت.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيااحتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.