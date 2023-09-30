"خالص التعازي للعدل والفن المصري".. الجونة السينمائي ينعى المخرج أحمد سامي العدل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي المخرج الشاب أحمد سامي العدل والذي وافته المنية صباح اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "انستجرام" صورة للمخرج الراحل وعلقت قائلة: "ينعى مهرجان الجونة السينمائي وفاة المخرج وأحد رواد الموسيقى الإلكترونية في مصر، أحمد سامي العدل والذي وافته المنية صباح اليوم، تتقدم أسرة المهرجان بخالص التعازي لعائلة العدل ولأسرة الفن المصري التي فقدت أحد شبابها المبدعين اليوم".

وعقدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرًا صحفيًا كشفت خلاله عن عودة المهرجان هذا العام بدورته السادسة وسط تغطية إعلامية ضخمة وبحضور نخبة من النجوم والصحفيين.

وشهدت اختيارات إدارة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام تنوعًا كبيرًا بين الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بمسابقات المهرجان منها العرض العالمي الأول لفيلم "من عبد إلى ليلي" للمخرجة الفرنسية العراقية، ليلى البياتي، وفيلم "الشنب" للمخرجة المصرية، أيتن أمين، وفيلم "أرض الطيور" للمخرجة المغربية ليلى كيلاني.

وكان لرئيس المهرجان انتشال التميمي تعليقًا على عودة مهرجان الجونة مرة أخرى وأكد خلاله اعتماده على التجارب المتراكمة إلى جانب ضخ المزيد من الأفكار ووجهات النظر الجديدة، كما أكد أن تواجد المنتجة "ماريان خوري" سيكون له تأثيرًا مختلفًا هذا العام نظرًا لمعرفتها الاستثنائية بصناعة السينما العالمية إلى جانب علاقتها العميقة مع مجتمع السينما الإقليمي والمحلي.

وسيتم تعزيز فريق مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بعدد من أهم النقاد و المبرمجين المصريين منهم الناقد أندرو محسن، والمبرمج موفق الشوربجي، إلى جانب الناقد أحمد شوقي الذي تم انتخابه مؤخرًا رئيسًا جديدًا للاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي" والذي سيشارك في تطوير مشروع "Cine Gouna"، كما سيشارك يوسف الشاذلي، المؤسس المشارك لـ سينما زاوية في ويدير الآن جسر الجونة السينمائي والذي يضم دروسًا وورش عمل مخصصة لتعزيز الحوار بين صانعي الأفلام العرب والدوليين.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام ستقام في الفترة من 13-20 أكتوبر المقبل.