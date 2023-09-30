شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر وملعون وناجحة وحيدة.. كيف أصبح نجوم هارى بوتر بعد 22 عاما على بدء عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن تم الإعلان عن وفاة الممثل مايكل جامبون، نجم سلسلة هاري بوتر، حتى أثار الخبر حزن قطاع كبير من جمهوره وبشكل خاص ممن تعلقوا به في شخصية ألبوس دمبلدور الشهيرة في السلسلة التي حققت نجاحاً كبيراً منذ عرض الجزء الأول منها عام 2001 قبل 22 عاماً، كانت فيه السلسلة واحدة من أهم الأفلام السينمائية حول العالم ممن تحظى بجماهيرية وشعبية كبيرة مما خلق لنجومها شعبية أكبر.



مايكل جامبون

وهو ما دفع محبيها للتساؤل عن حال أبطال تلك السلسلة خلال الفترة الحالية خاصة أن أبطالها اشتهروا منذ الصغر، وهو ما نتطرق إليه في السطور التالية حول 3 من أبطالها تعلق بهم الجمهور منذ الصغر.



ابطال هارى بوتر

دانيال رادكليف فى دور هارى بوتر

البداية من الممثل الشهير دانيال رادكليف الذى اشتهر بشخصية هارى بوتر، الذى جسدها لأول مرة في سن الـ 12 عام فقط، وقد أتم في يوليو من العام الجارى عامه الـ 34، ورغم الشعبية العريضة الذى يحظى بها على مستوي العالم منذ ظهوره بأفلام هارى بوتر إلا أنه لم يحقق النجاح المرجو بعدها، واختفى لفترة، كما خفت بريقه بصورة كبيرة رغم البطولات الذى يلعبها من وقت لآخر، ولكن لم يحقق بأغلب تجاربه النجاح المنتظر، وكأن لعنة هارى بوتر تحاصره.



دانيال رادكليف الذى اشتهر بشخصية هارى بوتر

ايما واتسون

بعد ذلك تأتى النجمة ايما واتسون البالغة من العمر 33 عام حالياً، والتي شاركت لأول مرة بسلسلة هارى بوتر في سن 11 عاما، وتعتبر أنجح التلاميذ بمدرسة هارى بوتر، بعدما حققت نجاحاً كبيراً على المستوى المهنى والشخصى، فحرصت على استكمال دراستها الجامعية التي لم تتأثر بنحاحها الفني، ثم لمعت بأفلام بعد توقف سلسلة هارى بوتر، مثل فيلم "نوح" مع راسل كرو، وفيلم The Circle مع توم هانكس، بالإضافة إلى فيلمها الشهير "الجميلة والوحش"، حيث حققت بدورها خلال أحداث العمل نجاحاً كبيراً، وكانت له أصداء كبيرة في عالم هوليود بفضل الإيرادات الذي حققها الفيلم.

أيضاً لم تكتف بتلك النجاحات وتولت منصب سفيرة للنوايا الحسنة للمرأة في الأمم المتحدة، وهي خطوة جعلتها من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في تصنيف مجلة "تايم" عام 2015.



ايما واتسون بين الماضى والحاضر

روبرت غرينت

ثالث أبطال سلسلة هارى بوتر هو الممثل روبرت غرينت، والذى اشتهر بشخصية رون ويزلى صديق هارى بوتر المقرب، الذى يمتاز بطيبة كبيرة وهو ما جعله محبوب لدى الجميع، إلا أنه لم يستغل ذلك وفضل الاستثمار على الفن، بمشاركات فنية قليلة مع استثمارات ضخمة بمحافظ مالية، كما ابتعد عن الشهرة وعالم السوشيال ميديا حتى أنه دشن أول حساباته على انستجرام بعد 10 أعوام من تدشين الموقع نفسه كما ذكر هو في حوار له.



روبرت غرينت حالياً وقبل ذلك بشخصيته فى فيلم هارى بوتر

توم فيلتون عدو هارى بوتر

من الطيب إلى الشرير المتنمر وهو الممثل توم فيلتون الذى جسد شخصية عدو هارى بوتر اللدود منذ بداية السلسلة.. فيلتون لم تتوقف تجاربه التمثيلية واستمر فيها بعد توقف السلسلة الشهير بتجارب ضخمة أبرزها عام 2011 بفيلم كوكب القرود، ثم تجارب تليفزيونية متعددة.