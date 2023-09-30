بالصورة - أحمد العوضي يشعل حماس الجمهور من خلال شخصيته في "الإسكندراني"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد العوضي صورة له من تصوير فيلمه الجديد "الإسكندراني"، وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار من خلالها حماس الجمهور للفيلم، إلا أنه لم يكشف عن وقت الطرح.



وفي وقت سابق ، كشف أحمد العوضي سبب إنفصاله فنياً عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنهما إتفقا على هذا الأمر سوياً.

وقد أكد أنهما إرتأيا ذلك بإنتظار العثور على سيناريو قوي بعد نجاحهما سوياً في عملين، وهما سيعودان في الوقت والعمل المناسبَين.

كما أوضح أنه في على وشك الإعلان عن مسلسله المقرر عرضه في لموسم الرمضاني المقبل، وفي المقابل تحضّر ياسمين لعملها، وستكشف عنه في الوقت المناسب.

