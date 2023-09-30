بالصور-بفستان أبيض مكشوف الظهر..نور الغندور بأناقة لا توصف

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور بأجر ظهور لها عبر حسابها الخاص ، حيث شاركت صور ظهرت فيها بلوك رائع إرتدت فيه فستات قصير باللون الأبيض مكشوف الظهر ذات أكمام طويلة على شكل قميص، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت أحدثت نور الغندور جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها صورة لها بإطلالة عروس، إذ ارتدت فستان زفاف أبيض من قماش الساتان، ووضعت على رأسها طرحة بيضاء.
وبدت نور في غاية الجمال، اذ اعتمدت مكياجاً لافتاً لإبراز ملامحها، اما بالنسبة الى تسريحتها، فاختارت أن يكون شعرها مرفوعاً مع إسدال خصل أمامية.
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