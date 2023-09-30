بالصور- بالقفطان المغربي..دنيا بطمة تتألق من حفلها بمدينة طنجة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على المتابعين باناقة عالية من خلال صور من حفلها بمدينة طنجة العالية نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها بالقفطان المغربي الأسود والرمادي المزين بالترتر اللامع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالغضافة إلى مكياج اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، نشرت دنيا بطمة فيديوهات توثق توزيعها المساعدات على المتضررين من الزلزال الذي ضرب بلدها المغرب، وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص، وإصابة ما لا يقل عن 3000 مواطن، وعلقت قائلة: "التبرعات مستمرة، حب الوطن من الإيمان".

وتعرضت دنيا بطمة إلى موقف صعب ومحرج بالنسبة لها بعد ام تم طردها من داخل إحدى مقاطعة الملاح حيث حاولت تقديم مساعدات لأهلها بالمغرب.

وجاءت منشورات بطمة رداً على تداول فيديو زعم طردها من مقاطعة الملاح في حي السلام بمدينة مراكش خلال محاولتها توزيع إعانات في المنطقة.