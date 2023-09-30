صلاح عبدالله يعلق على صعود الزمالك في دور المجموعات: "أصعب مبروك يا زمالك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان الكبير صلاح عبدالله فريق نادي الزمالك لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم السبت على نظيره أرتا سولار وتأهله لدور المجموعات ضمن بطولة الكونفدرالية عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

وعلق "صلاح عبدالله" على فوز نادي الزمالك قائلًأ: "أصعب مبرووووووووك يا زمالك، شكرًا يا أوباما".

ونجح نادي الزمالك في عكس نتيجة المباراة بعد تقدم فريق أرتا سولار بهدف في الدقائق الأولى من المباراة ليتقدم بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وسط فرحة مشجعي الفريق على السوشيال ميديا.

وعرض للفنان صلاح عبدالله مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه على منصة "شاهد".

كما شارك بعدد من الأعمال سواء التليفزيونية أو السينمائية أبرزها فيلم "البطة الصفرا" والذي عرض ضمن موسم أفلام الصيف لهذا العام، إلى جانب مسلسل "تلت التلاتة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي.

يذكر أن صلاح عبدالله تم تكريمه بفعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مطلع شهر أغسطس الجاري وسط حضور نخبة من المكرمين لنجوم المسرح المصري وهم النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.