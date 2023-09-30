إلهام شاهين: "مش ندمانة على إجهاض طفلين أنا اخترت الفن"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني، علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد".

وتطرقت "إلهام" عن بدايتها الفنية وعن علاقتها بالوسط الفني، إلى جانب تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها، وعن علاقتها الروحية بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية، إلى جانب عدم رزقها بأطفال وعن عدم ندمها إجهاض طفلين في وقت سابق.

وعلقت "إلهام" قائلة: "أنا ماكنتش قد المسؤولية وكان كفاية عليا المسؤوليات اللي عليا وعايزة أعيش أبقى حرة وعايزة أعيش لفني، والفن بياخد وقتنا كله وفي أيام بنشتغل فيها 20 ساعة امتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها من أولادها ولازم يبقى فيه اختيار، مقدرش أخد كل شيء من الدنيا وأنا اختارت والحياة اختيار ومعنديش أي ندم أبدًا.

وعن علاقتها بوالدتها سردت قصة حدثت معها عندما كانت والدتها تمر بوعكة صحية وخلال زيارتها للبنان في إحدى المرات قامت بالدعاء لوالدتها بالشفاء لتحدث معجزة على حد قولها.

كما علقت "إلهام شاهين" عن واقعة مرض والدتها قائلة: "أنا دعيت في مارشربل لأمي وزي ما بدخل أي كنيسة جامع أي مكان بحس براحة نفسية بحب أدعي وفي اليوم ده حصلت استجابة وإن أمي كانت مريضة وكان عندها كيس دهني في وشها وهي حلمت ان الكيس ده حد بيفضيه ولما صحيت الصبح من النوم ملقتوش".

وعن حبها للسيدة مريم العذراء قالت: "أنا بحب العدرا بشكل خاص ومش عارفة ليه في ناس رابطة أن العدرا لازم للمسيحيين فقط، العدرا عند المسلمين مهمة جدًا والسورة الوحيدة في القرآن الكريم التي حملت اسم امرأة هي السيدة مريم وربنا اصطفاها على نساء العالمين".

ويعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرًا مسلسل "ألفريدو" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي ويحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى.