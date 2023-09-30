وليد توفيق وعدد من الشخصيات العامة بعزاء نجاح سلام في لبنان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء الفنانة الراحلة نجاح سلام بفندق "راديسون بلو سنتر" في بيروت وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء إلى جانب نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة.

ومن بين الحضور كان الفنان اللبناني، وليد توفيق الذى حرص على التواجد وتقديم واجب العزاء واستقبلت العزاء ابنتها "سمر سلام".

وتم تشييع جثمان الفنانة نجاح سلام أمس الجمعة من مسجد الخاشقجي في بيروت وتم دفنها في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ورحلت الفنانة نجاح سلام عن عالمنا مساء الخميس الماضي عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وتعد أشهر لبنانية غنت لمصر بأغنية "يا أغلي اسم في الوجود".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنانة نجاح سلام في بيان رسمي قائلة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".