شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء وظهور واعتزال.. توفيق عبد الحميد يعلن مجددا اعتزاله التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنوات طويلة اختفى خلالها الفنان القدير توفيق عبد الحميد، طالبه فيها العديد من عشاقه بالعودة مرة أخرى، وافتقاد شاشة الدراما لممثل فى حجمه، ليعود توفيق عبد الحميد من بوابة "يوتيرن" أمام ريهام حجاج، وبين الاختفاء والظهور الجديد، يعلن عبد الحميد اعتزاله التمثيل فى أكثر من توقيت آخرها اليوم.

اليوم، كشف الفنان توفيق عبد الحميد -عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك- عن اعتزاله الفن المرة الثانية بسبب ظروف صحية، وكتب: "ظروفى الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالى".



توفيق عبد الحميد

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يعلن فيها توفيق عبد الحميد اعتزاله، فقد سبق أن أعلن اعتزاله أثناء تصوير مسلسل يوتيرن الذي قام ببطولته أمام النجمة ريهام حجاج.

وقال "عبد الحميد" حينها عبر "فيس بوك": "أيام وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا"، معلنًا بذلك اعتزاله الفن نهائيًا بمجرد انتهاء تصوير مسلسل "يوتيرن".

لكن عبد الحميد عاد عن قراره من جديد معلنا عن مشاركته فى عرض مسرحى من إخراج المخرج ناصر عبد المنعم، بعد أن جمعهما العرض المسرحى "رجل القلعة"، هذا بجانب تصريح لتوفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" قال فيه إنه تراجع عن قرار اعتزاله ويقرأ عددا من السيناريوهات الدرامية لاختيار إحداها.

بعدها تعرض الفنان توفيق عبد الحميد لوعكة صحية، بعد أن أصيب في الفترة الأخيرة بانزلاق غضروفي أدى إلى خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي، وكتب عبر "فيس بوك": وأنا صغير عندما يقول الكبار الحمد لله، أنا مش عايز غير الصحة والستر أتعجب من كل خيرات الدنيا، هذا ما يريدونه فقط؟!، بس لما كبرت فهمت.

كما كشف توفيق عبد الحميد، تفاصيل حالته الصحية، فكتب عبر "فيس بوك": أرهقته بشدة لم أعتنِ به كما يجب.. نبهني بصوت خفيض ولم أكترث ثم بدأ الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ.. عن جسدي أتحدث عبرة لمن يعتبر.. اهتممت بالروح والقلب والعقل ونسيت أن الجسد هو من سيحمل هؤلاء في رحلة الحياة.. أصدقائي نصيحة خالصة لوجه الله انتبهوا قبل فوات الأوان".

كان آخر أعمال توفيق عبد الحميد مسلسل "يوتيرن" خلال رمضان الماضي وقدمه مع ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها.