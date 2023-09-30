شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: بلدنا حلوة وإنشاء مدينة للثقافة والفنون وزيادة عدد المسارح شيء عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة باهتمام الدولة بالفن والقوة الناعمة، وارتفاع إجمالى عدد دور عرض المسارح العامة فى مصر إلى 148 دارًا، بزيادة قدرها 88 فى الفترة من عام 2014 إلى 2023.

وقالت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بلدنا حلوة وجميلة، وزيادة دور عرض المسارح واضح جدًا، ولكن إحنا محتاجين كمان زيهم عشان زيادة التنوير، وأتمنى أن يكون في كل المحافظات ويكون كل محافظة فيها 3 دور عرض شغالين بالناس الموجودة في المحافظة نفسها عشان يكون في أمل في بكرة".

وتابعت وفاء عامر: "مصر محدش قدر عليها عشان فيها فن وقوة ناعمة والاهتمام بيهم شيء مهم جدًا".

وأشارت وفاء عامر إلى أن ارتفاع مؤشر قوة مصر الناعمة على مستوى العالم فى عام 2023 للمركز 38 من بين 121 دولة، شيء جميل جدًا بس أنا طماعة ونفسى نكون من أهم 10 دول".

وعن انشاء مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة قالت وفاء عامر: "شيء عظيم جدا ومش جديد على مصر واحنا عندنا مدينة إنتاج إعلامى كبيرة وبنصور فيها كل حاجة ولازم تفضل شغالة لان اتصرف عليها مليارات، ومدينة الإنتاج بالنسبة لجيلى لها واقع وتاريخ وذكريات كبيرة جدا، وبتمنى تفضل شغالة ويتصور فيها اعمال، لان احنا متمسكين بيها جدا وجيلنا متمسك بالحاجات القديمة وكنا بنقف على بابها ونفسنا ندخل نتفرج".

وأختتم حديثها قائلة: "العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لمساحتها ولإنها مدينة مهمة ونقل إليها أهم إدارات في مصر فمحتاجة فعلا مدينة للفنون، وأنا روحت العاصمة وفخورة جدا بيها وحاسة انها من الحاجات العظيمة، وأتمنى تكون مدينة الفنون فيها تحظى بعدد من الأعمال العظيمة وهنروح لها حتى لو مشي".