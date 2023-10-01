بالصورة- يارا السكري تتألق بجمالها و تسحر عيون الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على الجمهور بجمالها في أخر جلسة تصوير خضعت لها من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت يارا بفستان رائع ضيق باللون الأسود من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، سحرت يارا السكري الجمهور بجمالها وأنوثتها التي أبرزتها في صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت السكري بجمال لا يوصف حيث كانت ترتدي فستان أسود أوف شوبدر وقفازات من الساتان الفضي، ووضعت في رقبتها سلاسل من اللؤلؤ، كما وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

