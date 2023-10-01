إلهام شاهين توضح موقفها من فيديوهات الشيخ الشعراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني، علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد".

وتطرقت "إلهام" عن بدايتها الفنية وعن علاقتها بالوسط الفني، إلى جانب تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها، وعن علاقتها الروحية بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية.

ردت الفنانة إلهام شاهين على سؤال مقدم البرنامج عن سبب تغير موقفها من الشيخ الشعراوي وسبب هجومها عليه بعد أن كانت تطالب الجمهور بمشاهدة برامجه والتعلم منه، وقالت "عمري ما أقول اتفرجوا على فيديوهاته".

وقام المذيع بعرض مقطع فيديو لها من أحد البرامج وهي تقول: "اتعلمو من الشيخ الشعراوي".

وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "لا يمكن أقول اتعلموا منه"، مفسرة:"أنا قولت كده لأن ده قديم ومكنتش لسه شوفت فيديوهاته وكان ساعتها وقت ثورة 25 يناير وكنت بقول كده عشان الناس تهدى وتبدأ تبني البلد وكنت بقول طالما الناس بتحبه اتعلموا منه وبعد ما شوفت فيديوهات أنا ضد كل اللي فيها".

ويعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرًا مسلسل "ألفريدو" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي ويحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى.