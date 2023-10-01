المخرج شادي علي يروج لفيلمه "5 محي الدين أبو العز" استعدادًا لعرضه تجاريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج المخرج شادي علي لفيلمه المرتقب "5 محي الدين أبو العز" بطولة الفنان أحمد فتحي وعدد كبير من النجوم استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

ونشر "شادي" البوستر الدعائي الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًا: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيلم 5 محي الدين أبو العز، قريبًا، دعواتكم".

فيلم "5 محي الدين أبو العز" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول سعى شاب للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجئ بصدور حكم غيابى ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم مصطفى أبو سريع، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، نور قدري، شريف أبو هميلة، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف منهم الفنان هشام ماجد وحسن أبو الروس، الفيلم تأليف محمد عبد الخالق، وإخراج شادي علي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج شادي علي كان بفيلم "لف وأرجع تاني" بطولة الفنان أحمد فتحي، وأيتن عامر وشيري عادل وصلاح عبد الله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وعرض بشهر أغسطس الماضي وحقق نجاحا كبيرا.